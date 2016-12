POL-WES: Hünxe - Einbrüche / Zeugen gesucht

Hünxe (ots) - Unbekannte schlugen am Donnerstag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr, eine Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Cyrener Hof ein. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Kommoden nach Beute. Im gleichen Tatzeitraum brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße In den Elsen ein. In beiden Fällen ist nicht bekannt, ob bzw. was die Täter erbeuteten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell