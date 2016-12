POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch / Zeugen gesucht

Neukrichen-Vluyn (ots) - Ein Anwohner hörte am Donnerstag um 17.41 Uhr das Klirren einer berstenden Glasscheibe aus dem Garten eines Reihenhauses am Fränzkesweg. Als er der Ursache des Geräusches auf den Grund ging, bemerkte er zwei unbekannte Frauen, die die Scheibe der Terrassentür des Hauses eingeschlagen hatten und im Begriff waren in das Gebäude einzudringen. Nachdem sie sich entdeckt fühlten, flüchteten die Täterinnen über die Gleisanlage in Richtung der Niederrheinallee. Ob sie Beute machten, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 9334-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell