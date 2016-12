POL-WES: Dinslaken - Pfarrheim beschmiert / Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 12.00 Uhr, beschmierten Unbekannte Fenster und Türen eines Pfarrheims an der Riemenschneiderstraße. Die stellenweise nicht lesbaren Graffitis waren in brauner und roter Farbe aufgesprüht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell