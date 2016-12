POL-WES: Wesel - Einbruch / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Die heimkehrenden Bewohner eines Reihenhauses an der Drevenacker Straße bemerkten am Mittwoch gegen 18.45 Uhr den Schein einer Taschenlampe im Gebäude. Als sie den Täter ansprachen, ergriff dieser die Flucht über einen Stichweg. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen Kleinwagen (möglicherweise ein Renault Clio), der über die Drevenacker Straße davon fuhr.

Ob bzw. was der dunkel gekleidete Täter erbeutete, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell