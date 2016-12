POL-WES: Hünxe - Einbruch / Zeugen gesucht

Hünxe (ots) - Unbekannte schlugen in der Zeit von Dienstag, 07.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.30 Uhr, die Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße In den Elsen ein. Im Gebäude durchwühlten sie die Räume nach Beute. Ob bzw. was sie stahlen, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell