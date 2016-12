POL-WES: Hamminkeln - Einbruch / Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots) - Unbekannte hebelten am Dienstag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr, eine Balkontür eines Einfamilienhauses am Postweg in Dingden auf und stiegen in das Gebäude ein. Sie durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner. Nachdem sie fündig geworden waren, flüchteten sie anschließend mit einem Wandtresor, Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hamminkeln, Tel.: 02852 / 96610-0.

Die Polizei rät: Im Zusammenhang mit den Einbrüchen weist die Polizei darauf hin, dass es viele Möglichkeiten und Maßnahmen zum Schutz gegen Einbruch gibt und erläutert in ihrem Präventionskonzept "Riegel vor!" entsprechende Tipps. Die Informationen sind im Internet unter http://www.riegelvor.nrw.de hinterlegt. Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

