POL-WES: Moers - Einbruch / Zeugen gesucht

Moers (ots) - Ein Klirrgeräusch machte am Dienstag um 19.55 Uhr einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Germanenstraße auf zwei Ganoven aufmerksam, die versuchten über eine Balkontür einer Nachbarwohnung in diese einzudringen. Dies gelang den Einbrechern nicht. Nachdem sie sich ertappt fühlten, sprang das Duo vom Balkon und flüchtete vermutlich in einem Pkw.

Beide Täter waren dunkel gekleidet, einer der beiden trug einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen. Zum Fluchtfahrzeug konnten keine näheren Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell