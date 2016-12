POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrüche / Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit von Dienstag (13.12.16), 00.00 Uhr, bis Dienstag (27.12.16), 21.15 Uhr, in zwei Wohnungen an der Barlachstraße einzubrechen. Im Gegensatz zu einem Einbruch im gleichen Tatzeitraum an der Straße Im Mausegatt, bei dem die Täter Bargeld erbeuteten, blieben sie an der Barlachstraße jedoch erfolglos.

Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 15.15 Uhr bis 20.15 Uhr, brachen Unbekannte in Wohnungen an der Hirschberger Straße und an der Etzoldstraße ein. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 9334-0.

Die Polizei rät:

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen weist die Polizei darauf hin, dass es viele Möglichkeiten und Maßnahmen zum Schutz gegen Einbruch gibt und erläutert in ihrem Präventionskonzept "Riegel vor!" entsprechende Tipps. Die Informationen sind im Internet unter http://www.riegelvor.nrw.de hinterlegt. Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell