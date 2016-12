POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Dinslaken (ots) - Am zweiten Weihnachtstag gegen 21.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Oberhausener schwere Verletzungen erlitt. Ein 18-jähriger Oberhausener befuhr mit einem PKW die Landwehrstraße aus Richtung Oststraße kommend in Fahrtrichtung Krengelstraße. In Höhe einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen zwei Straßenpöller, hiernach gegen ein Verkehrszeichen, bis er an einer Böschung kurz vor einem Bahndamm zum Stillstand kam. Durch den Verkehrsunfall erlitt ein 17-jähriger Oberhausener, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, schwere Verletzungen. Die übrigen vier weiteren Insassen im PKW blieben unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

