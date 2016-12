POL-WES: Wesel - 38-Jähriger leicht verletzt / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Ein 38-jähriger Weseler und eine 31-jährige Frau aus Wesel hielten sich am Montag gegen 20:00 Uhr auf der Mauerbrandstraße auf, als es zu einem Streit mit Mitgliedern einer sechsköpfigen Personengruppe kam. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug ein Unbekannter den 38-Jährigen und verletzte diesen leicht. Anschließend flüchteten sich die Weseler in ein Erotikgeschäft. Die Täter setzten den beiden zunächst nach, ergriffen jedoch die Flucht in Richtung Moltkestraße und der Straße Esplanade, nachdem die Polizei verständigt worden war. Die Täter beschädigten darüber hinaus einen Pkw, der an der Mauerbrandstraße parkte.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 23 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, schlanke Figur, kurze, helle Haare, rundliches Gesicht, bekleidet mit einer Jeans und einem Hemd.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell