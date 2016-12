POL-WES: Voerde - 84-Jährige leicht verletzt / Polizei sucht Autofahrer

Voerde (ots) - Wie der Polizei erst am Wochenende bekannt wurde, ereignete sich am Donnerstag, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, ein Unfall auf der Zufahrt eines Parkplatzes einer Senioreneinrichtung an der Bahnhofstraße. Ein Unbekannter parkte mit einem silberfarbenen Pkw aus einer Parkbucht aus und touchierte hierbei eine Seniorin, die mit ihrem Rollator unterwegs war. Die Dame erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei bittet nun den Fahrer des Autos sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell