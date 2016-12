POL-WES: Moers - Diebe stahlen ein Kraftrad und einen VW Multivan / Zeugen gesucht

Moers (ots) - Bereits in der Zeit von Mittwoch, 13.00 Uhr, bis Freitag 10.30 Uhr, nutzten Unbekannte die günstige Gelegenheit und entwendeten aus einer unverschlossenen Garage an der Straße Im Rheinkamper Feld ein Kraftrad mit Originalschlüssel. Das Motorrad der Marke Honda NTV 600 ist auf das Kennzeichen MO-KL 4 zugelassen. Am Freitag, in der Zeit von 00.15 Uhr bis 11.15 Uhr, stahlen Unbekannte einen grauen VW Multivan von einem Parkplatz an der Kattowitzer Straße. Das Fahrzeug ist auf das Kennzeichen WES-QT 960 zugelassen und hat leichte Lackschäden an der hinteren rechten Stoßstange.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

