POL-WES: Moers - Wohnungseinbrüche / Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Moers (ots) - In der Zeit vom ersten Weihnachtstag, 16.00 Uhr, bis zum zweiten Weihnachtstag, 17.00 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Fensters ein. Hiernach gelangten sie in die Räume des Einfamilienhauses an der Straße Engelsberg, durchwühlten die erste Etage sowie das Obergeschoss und flüchteten anschließend mit Bargeld und Schmuck. Im Ortsteil Meerbeck hebelten Unbekannte am ersten Weihnachtstag, in der Zeit von 15.50 Uhr bis 22.30 Uhr, eine Haustür an der Neckarstraße auf. Sie durchwühlten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie Beute machten, steht zurzeit nicht fest. An der Bergstraße hatten Einbrecher bereits Heiligabend, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Erfolg: Hier drangen sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten Schmuck, Bargeld sowie ein Laptop.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Die Polizei rät:

Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen. Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern ganz leicht zu öffnen!

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell