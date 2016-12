POL-WES: Hünxe - Diebe haben es auf Zigarettenautomaten abgesehen / Zeugen gesucht

Hünxe (ots) - Heiligabend, in der Zeit von 04.15 Uhr bis 04.40 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten, der sich an der Straße Bensumskamp / Alte Dinslakener Straße befand. Ob die Täter Beute machten, steht zurzeit nicht fest. Am ersten Weihnachtstag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr, schlugen Unbekannte in Bucholtwelmen an der Straße In der Beckuhl zu. Hier brachen sie gewaltsam einen Automaten auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell