POL-WES: Dinslaken - Versuchter Automatenaufbruch / Polizei sucht weitere Zeugen

Dinslaken (ots) - Am ersten Weihnachtstag gegen 00.30 Uhr hörte ein Anwohner an der Krengelstraße, Ecke Kleiststraße, einen lauten Knall. Als er nachschaute, sah er zwei männliche Unbekannte, die in einen schwarzen Renault Clio (WES-Kennzeichen, weiteres nicht bekannt) stiegen und anschließend in Richtung Otto-Lilienthal-Straße flüchteten. Polizeibeamte stellten später fest, dass Unbekannte versucht hatten, einen Zigarettenautomaten mit Hilfe eines Feuerwerkskörpers zu sprengen. Die Täter machten jedoch keine Beute. Der Automat war leicht beschädigt.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Trug kurzes, dunkles Haar, eine helle Jacke, eine dunkle Jogginghose und dunkle Schuhe mit weißen "Puma"-Streifen.

2. Trug kurzes, dunkles Haar ,mit einem auffällig ausrasierten Nacken, eine dunkle Sportjacke mit weißem "adidas"-Schriftzug, eine dunkle Jogginghose sowie dunkle Freizeitschuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

