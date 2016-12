POL-WES: Dinslaken - Kaminbrand

Dinslaken (ots) - Bereits am Freitag gegen 11.25 Uhr kam es in einem Kamin eines Reihenhauses an der Bergerstraße zu einem Rußbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, nachdem eine Anwohnerin Rauch bemerkt hatte. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Polizeibeamte die Bergerstraße für ca. 90 Minuten ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell