POL-WES: Dinslaken - Brand einer Gartenlaube / Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am ersten Weihnachtstag gegen 05.35 Uhr zu einem Brand einer Gartenlaube an der Steinstraße. Hierbei griff das Feuer auch auf zwei angrenzende Hütten über. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen verletzten sich nicht; eine Gefahr für die umliegenden Wohnhäuser bestand ebenfalls nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die zurzeit andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

