POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten

Wesel (ots) - Am Freitag, dem 23.12.2016 gegen 18.15 Uhr befuhr ein 33- jähriger Mann aus Oberhausen die Bocholter Straße (B473) aus Richtung Bocholt in Fahrtrichtung Wesel. Auf Grund von Unaufmerksamkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Gegenverkehr. Die Fahrer zweier entgegenkommender PKW, ein 28-jähriger Mann aus Aachen und eine 23-jährige Frau aus Bocholt wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Drei weitere Insassen im PKW des Aacheners im Alter von 26 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die fünf Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung Weseler Krankenhäusern zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle, wurde die B473 in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr gesperrt. Der PKW einer 59-jährigen Frau aus Hamminkeln wurde beim Überfahren von Fahrzeugteilen der verunfallten Fahrzeuge im Anschluss an den Verkehrsunfall leicht beschädigt

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell