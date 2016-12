POL-WES: Moers-Schwafheim: Schuss auf Wohnzimmerfenster

Moers (ots) - Heute Morgen (22.) um 04.50 Uhr schoss ein Unbekannter in Moers-Schwafheim von der Dürerstr. aus durch die geschlossenen Rollladen und die Fensterscheibe in das Wohnzimmer einer dort wohnenden Familie. Es gab keine Verletzten. Die Tat steht möglicherweise im Zusammenhang mit zwei weiteren Schussabgaben auf die Wohnung der gleichen Familie am 25.07.2016 und am 02.10.2016. Die Sachverhalte werden bei der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, als versuchte Tötungsdelikte eingestuft. Die bisherigen Ermittlungen durch die beim Polizeipräsidium Duisburg eingerichtete Mordkommission führten nicht zur Identifizierung eines Täters. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Klärung der Taten und sucht Zeugen, die zur Tatzeit Personen oder Fahrzeug beobachtet haben bzw. Angaben zum Täter oder der Motivation des Täters machen können.

Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0203/2800 bei der Mordkommission.

