POL-WES: Wesel - Räuberische Erpressung von Bargeld / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Am Mittwoch gegen 16.10 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Geschäft an der Brückstraße und forderte von einer Angestellten Bargeld. Dabei bedrängte er die 41-jährige Frau aus Goch derart, dass sie ihm Geld aushändigte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Kreuzstraße.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Südländisches Aussehen, ca. 170 - 175 cm groß, Glatze mit schwarzem Haarkranz, Oberlippenbart, 40-50 Jahre alt, bekleidet mit weißem Hemd und Krawatte (dunkler Grundton, blau weiß schwarz kariert oder gestreift) sowie einer schwarzen, hüftlangen Lederjacke und einer Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell