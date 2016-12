POL-WES: Voerde - Unfall mit einer Schwerverletzten / Polizei gibt Tipps

Wesel (ots) - Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Voerde mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg der Hindenburgstraße aus Fahrtrichtung Wesel kommend in Richtung Dinslaken. In Höhe der Heidestraße geriet sie bei Dunkelheit und Regen auf den rechten Fahrbahnrand und stürzte. Aufmerksame Zeugen leisteten erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen an. Die Voerderin verblieb stationär in einem Krankenhaus.

Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, ihr Verhalten den jahreszeitlichen Bedingungen anzupassen. Wenn die Sichtverhältnisse es erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen zu benutzen, auch an Fahrrädern. Im Interesse der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer, rät die Polizei in diesen Jahreszeiten zu einer besonders defensiven Fahrweise und besonderer Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell