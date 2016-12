POL-WES: Dinslaken - Durchsuchung nach Verstoß gegen Sprengstoffgesetz

Dinslaken (ots) - Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz in Voerde wurden Anfang Dezember am Wesel-Datteln-Kanal Sprengkörper zur Explosion gebracht. Heute erfolgte in diesem Verfahren eine Wohnungsdurchsuchung bei einem 52-jährigen Mann in Dinslaken. Es wurde ein selbst gebauter Sprengsatz gefunden, den der 52-Jährige nach seinen Angaben für Silvester gebaut hatte. Dieser Sprengkörper wurde gegen 19.00 Uhr durch einen Spezialisten des LKA im Bereich von Freiflächen an der Straße "An den Höfen" in Hünxe-Bruckhausen zur Explosion gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell