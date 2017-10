POL-VIE: Viersen-Dülken: Unbekannte Autodiebe stehlen Ente

Viersen-Dülken (ots) - In der Nacht von Freitag, 06.10.2017, auf Samstag stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen 18.00 und 09.45 Uhr von der Bodelschwinghstraße in Viersen-Dülken einen Citroen 2 CV. Der rot-schwarze Oldtimer, der ein KK-Kennzeichen hat, stand am Fahrbahnrand. Da die 'Ente' einen Motorschaden hat, vermutet die Polizei, dass der Oldtimer möglicherweise mit einem Anhänger abtransportiert wurde. Daher fragt die Kripo Viersen: Wer hat in der Nacht zu Samstag auf der Bodelschwinghstraße in Dülken den Abtransport der rot-schwarzen Ente beobachtet oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die 02162/377-0 /wg (1277)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell