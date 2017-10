POL-VIE: Kempen: Lkw kippt um und sorgt für Straßensperrung

Kempen: (ots) - Glück hatte ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Kempen. Er überstand einen Verkehrsunfall am Dienstag, um 08:25 Uhr, unverletzt. Der Brummifahrer war auf der B 509 zwischen der St. Töniser- und Vorster Straße in Richtung Grefrath unterwegs, als er in den rechten Seitenstreifen geriet. Beim Bremsen und Gegenlenken verlor er die Kontrolle über den mit Sand beladenen Lkw. Dieser kippte auf die Seite. Für die Bergung musste die B 509 zwischen 10:00 Uhr - 11:50 Uhr gesperrt werden./ah (1276)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell