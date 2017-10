POL-VIE: Kreis Viersen: Achtung- Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft aus!

Achtung- Betrüger geben sich am Telefon als (ots) - Aktuell sind im Kreis wieder mehrere Bewohner von Betrügern angerufen worden. In einigen Fällen waren die Betrüger erfolgreich und ergaunerten einige hundert Euro. Mit der bekannten Masche zu behaupten, dass der Computer des Angerufenen ein Problem, eine abgelaufene Lizenz oder Virenbefall habe, geben sich die Betrüger als Mitarbeiter von Microsoft aus und bieten ihre Unterstützung an. Dabei veranlassen sie die Angerufenen in oft längeren, auf Englisch geführten Telefonaten zum Beispiel zur Überweisung einer Summe für das Aufspielen einer Software oder Lizenzverlängerung, um den Computer wiederherzustellen oder weiter benutzen zu können. In anderen Fällen ist es den Betrügern auch gelungen, ihren Gesprächspartnern die Bankverbindungen und Zugangsdaten für deren Internetbanking-Konten zu entlocken und einige hundert Euro Überweisungen von den angegriffenen Konten auszuführen.

Die Polizei warnt einmal mehr davor, sich auf solche Anrufe einzulassen. Bei Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter ohne erkennbaren Anlass oder vorherigen Emailverkehr aufgrund eines von Ihnen an Microsoft herangetragenen Problems legen Sie am besten sofort auf. Geben Sie niemals Codes, Bankdaten oder PIN oder TAN-Nummern o.ä. auf Anweisung des Anrufers in Ihren PC ein! Sie werden ausgespäht und betrogen. Trennen Sie den Rechner vom Internet, sperren Sie sofort Ihre Konten und informieren Sie die Polizei, wenn Sie dennoch auf so einen betrügerischen Anruf hereingefallen sind./ah (1271)

