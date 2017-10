POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Willich-Schiefbahn: (ots) - Ein 50-jähriger Radfahrer aus Mönchengladbach wurde am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei befuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Osnabrück die Willicher Straße aus Richtung Kaarst kommend in Richtung Willich.- Der Radler fuhr mit seinem Fahrrad die Straße Büttgerwald und überquerte die Willicher Straße ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Der Radler hatte kein Licht eingeschaltet, so dass der Autofahrer ihn zu spät sah und daher eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte./ah (1270)

