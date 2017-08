POL-VIE: Viersen/Neuss: In Viersen gestohlener Pkw sichergestellt - Kommissar Zufall half bei Tatklärung

Viersen/Neuss (ots) - Bereits am Montag, 07.08.2017, stellte die Neusser Polizei bei einem Einsatz neben Rauschgift und Waffen auch einen in Viersen gestohlenen Renault Kangoo sicher und half so bei der Klärung eines Einbruches. In Neuss endete am Montagnachmittag ein Streit zwischen Vermieter und Mieter mit einer handfesten Auseinandersetzung. Nachdem die hinzugerufenen Polizeibeamten den Streit beenden konnten, fanden sie in einer von dem 31-jährigen Mieter benutzten Scheune unter anderem einen am 02.06.2017 bei einem Wohnungseinbruch in Viersen auf der Lessingstraße gestohlenen Renault Kangoo. Gegen den 31-jährige wurde am Dienstag die Untersuchungshaft angeordnet. /wg (988)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell