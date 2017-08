POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Bandenmäßig agierende Ladendiebe festgenommen

Tönisvorst-St. Tönis: (ots) - Drei 28-34 Jahre alte Männer und eine 32-jährige Frau werden in diesen Stunden dem Haftrichter in Krefeld vorgeführt. Die vier Touristen ohne festen Wohnsitz in Deutschland werden beschuldigt, am Dienstag Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro in einem Supermarkt gestohlen zu haben. Die offenbar bandenmäßig organisierten Verdächtigen sind bereits einschlägig in Deutschland polizeilich in Erscheinung getreten. Sie waren dem Ladendetektiv gegen 17:00 Uhr im Ladenlokal Höhenhöfe aufgefallen, der die Polizei alarmierte. Die weiteren Sicherstellungen und Ermittlungen der Einsatzkräfte erhärteten den Tatverdacht. In ihren Vernehmungen machten die Beschuldigten unglaubwürdige Angaben./ah (986)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell