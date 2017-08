POL-VIE: Nettetal-Breyell: Versuchter Enkeltrick - Betrüger gibt sich als Neffe aus

Nettetal-Breyell (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, rief ein vermeintlicher Neffe einen Mann aus Nettetal-Breyell an und gab an, dass er für einen nicht näher beschriebenen Kauf 30.000 Euro benötige. Als der Breyeller erklärte, dass sich sein Sohn um diese Angelegenheit kümmern werde, bestand der Anrufer auf unbedingte Geheimhaltung und beendete das Gespräch. Der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. /wg (984)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell