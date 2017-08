POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Geplanter Überfall? Zwei Maskierte flüchten zu Fuß!

Nettetal-Lobberich (ots) - In der Nacht zu Dienstag ging gegen 01:00 Uhr ein Besucher einer Spielhalle auf der Wevelinghover Straße in Nettetal Lobberich mal kurz vor die Tür. Genau in diesem Augenblick wollten möglicherweise zwei unbekannte Personen eben diese Spielhalle überfallen. Sie liefen, mit Gesichtsmasken getarnt, in Richtung Spielhalle. Als sie dann den aus der Spielhalle kommenden Zeugen erblickten, drehten beide ab und liefen in Richtung Kreisverkehr An St. Sebastian davon. Die Polizei vermutet, dass beide Unbekannte möglicherweise die Spielhalle überfallen wollten. Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können, werde gebeten, sich bei der Polizei Viersen unter 02162-377-0 zu melden. /wg (981)

