POL-VIE: Kempen: Tankstelleneinbrecher erbeutet Zigaretten

Kempen (ots) - In der Nacht zu Dienstag brach ein unbekannter Täter in eine Tankstelle auf der Hülser Straße in Kempen ein. Der Einbrecher drückte gegen 02:30 Uhr die Glasschiebetür des Verkaufsraums auf und stahl Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Die durch den Einbruch aktivierte Nebelanlage konnte die Tatausführung nicht verhindern. Möglicherweise hat der Einbrecher die Zigaretten mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Einbrecher trug bei Tatausführung eine dunkle Jogginghose und einen Kapuzenpullover. Die Polizei fragt: Wer hat gegen 02:30 h verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Hülser Straße beobachtet? Hinweise bitte an die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (980)

