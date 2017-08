POL-VIE: Ergänzung zur Meldung Seniorin durchkreuzt Vorhaben eines dreisten Diebes

Brüggen (ots) - Bei der Örtlichkeit hat sich in der Meldung vom heutigen Tag ein Fehler eingeschlichen. Der beschriebene Sachverhalt hat sich nicht auf der Weiherstraße sondern auf der Genholter Straße zugetragen./mikö

Die Polizei Viersen meldete am heutigen Tag folgenden Sachverhalt: POL-VIE: Brüggen: Seniorin durchkreuzt Vorhaben eines dreisten Diebes

Brüggen - Am Montag, 07.08.2017, gegen 12:15 Uhr, machte ein bisher unbekannter Mann eine 74-jährige Anwohnerin der Weiherstraße auf einen vermeintlichen Defekt an der Eindeckung ihres Hausdaches aufmerksam. Er bedrängte die Frau ihn ins Haus zu lassen, damit er sich den Defekt anschauen könne. Die Dame ließ sich allerdings nicht beirren und handelte instinktiv richtig. Sie sicherte die Haustüre mithilfe einer Türkette und öffnete die gesicherte Türe nur einen Spalt breit. Trotz Drängen des Mannes ließ sie ihn nicht ins Haus und hinderte den Betrüger so daran, möglicherweise Wertgegenstände zu entwenden oder zu rauben. Den Mann konnte die Dame wie folgt beschreiben: Er war ca. 30 bis 40 Jahre alt und ca. 170 bis 175cm groß. Er trug eine graue Arbeitshose, ein weißes T-Shirt und habe akzentfrei hochdeutsch gesprochen. Zudem sei er mit einem grauen Kastenwagen unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. Einmal mehr warnt die Polizei vor den diversen Maschen der Trickdiebe, die bevorzugt ältere Menschen mit ihren kriminellen Maschen heimsuchen. Bitte lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Lassen Sie die angeblichen Handwerker, die Sie nicht bestellt haben oder die Sie auf angebliche Defekte hinweisen wollen, draußen stehen. Seriöse Firmen haben dafür Verständnis. Im Zweifel, rufen Sie bei der Polizei unter 110 an./ms (976)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell