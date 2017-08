POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Sonntag, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in St. Tönis auf dem Blaumeisenweg die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam zu öffnen. Dabei scheiterten sie jedoch am Schloss der Wohnungstür und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./mr (978)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell