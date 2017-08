POL-VIE: Viersen: Fahndung nach vermisster 74-jähriger Viersenerin - Polizei bittet dringend um Mithilfe -Fotoberichterstattung

Bild von M. Richter Bild-Infos Download

Viersen (ots) - Seit Montagmorgen, 07.08.2017, 10:10 Uhr, wird ausgehend von der Weiherstraße in Viersen die demente 74-jährige Viersenerin, M. Richter, vermisst. Sie war zu Fuß unterwegs, läuft buckelig und könnte möglicherweise mit einer grauen Strickjacke bekleidet sein. Ein Diensthund der Polizei verlor die Spur der Frau zuletzt am Viersener Bahnhof. Aus gesundheitlichen Gründen ist es wichtig, die Frau zeitnah zu finden. Die Polizei bittet aus diesem Grund um Hilfe und fragt: Wer hat die Seniorin gesehen? Hinweise bitte direkt an den Notruf der Polizei unter 110. /ms (977)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell