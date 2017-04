POL-VIE: Kempen: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern: beide verletzt

Kempen (ots) - Am Mittwoch, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich auf der Vorster Straße in Kempen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 73-jähriger Kempener fuhr auf seinem Fahrrad auf der Vorster Straße in Richtung Vorst. Dabei benutzte er den markierten Radfahrstreifen. Ein 80-jähriger Kempener, der mit seinem E-Bike in gleicher Richtung fuhr, überholte den 73-jährigen und streifte diesen dabei. Beide Fahrradfahrer fielen zu Boden und verletzten sich. Der 80-jährige, der sich schwer verletze, wurde in ein Krankenhaus gebracht. /wg (160)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell