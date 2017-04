POL-VIE: Willich: Einbruch ins Krematorium

Willich (ots) - In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte, in das Krematorium auf der Kempener Straße in Willich einzubrechen. Der oder die unbekannten Täter schlugen gegen 00:15 Uhr die Scheibe eines Büros ein und durchsuchten dieses. Ohne Erfolg blieb der Versuch der Einbrecher, eine Zwischentür aufzuhebeln. Ob aus dem Büro etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (155)

