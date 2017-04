POL-VIE: Viersen-Süchteln: VW Multivan am Busbahnhof gestohlen- Kripo sucht Zeugen

Viersen-Süchteln: (ots) - Am Dienstagvormittag stahlen Unbekannte einen grauen VW Multivan vom Park-and-Ride-Parkplatz am Busbahnhof Süchteln auf der von-Hagen-Straße. Zwischen 08:50 Uhr und 13:10 Uhr verschwand der Siebensitzer mit Viersener Kennzeichen. Die Kripo hofft, dass Passanten in dieser Zeit etwas beobachtet haben und/oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können. Hinweise bitte an das KK West unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (153)

