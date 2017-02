POL-VIE: Raubüberfall auf Kiosk

Viersen-Süchteln (ots) - Am Donnerstag, dem 02.02.2017, gegen 18.19 Uhr, betrat ein unbekannter männlicher Täter einen Kiosk auf der Düsseldorfer Straße. Er bedrohte die hinter der Kasse stehende Verkäuferin mit einer Schusswaffe. Als diese die Kasse offensichtlich nicht schnell genug öffnete nahm der Täter die Kasse komplett von der Verkaufstheke und verließ mit der Kasse auf dem Arm den Kiosk durch den Haupteingang. Der Täter war bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose und einem blauen Trainingsoberteil mit schwarzen und weißen Applikationen. Er trug schwarze Schuhe, ebenfalls mit weißen Applikationen. Der Täter führte eine grüne Plastiktüte mit. Er flüchtete vermutlich in Richtung Gehlingsweg. Die Höhe der Beute steht zurzeit noch nicht fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ. Der Kiosk war bereits Ende Dezember 2016 Ziel eines Überfalls. Hinweise auf den Täter bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /JP(138)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell