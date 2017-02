POL-VIE: Schwerpunktkontrolltag zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen

Kreis Viersen (ots) - Die Polizei Viersen führte am Donnerstag, 02.02.2017, einen Schwerpunktkontrolltag zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen durch. Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls, zu dem auch Tageswohnungseinbrüche gehören, bildet einen Schwerpunkt in der Verbrechensbekämpfung der Kreispolizeibehörde Viersen und hat für die Polizei hohe Priorität. Immer wieder zieht die Polizei Viersen deshalb Kräfte zusammen, um konzentriert gegen das Phänomen der Wohnungseinbrüche vorzugehen. Insbesondere geht es hier darum, auf die großenteils bandenmäßig organisierten Tatverdächtigen Druck auszuüben, Strukturen zu erkennen und zu zerschlagen und Bewegungsraster aufzudecken. Am heutigen Tag waren über 30 Einsatzkräfte an ausgewählten Anhaltestellen im Einsatz. Es wurde eine Vielzahl von PKW und LKW angehalten, sowie Personen überprüft. Insgesamt wurden sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und ein Verwarngeld erhoben. Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen unbehelligt in ihrem Wohnumfeld leben können, denn Einbrüche stellen immer auch einen Eingriff in die Privatsphäre des Einzelnen dar. Gelingt es der Polizei, unter anderem mit solchen Schwerpunktaktionen, diese Strukturen zu schwächen, kann sich die Bevölkerung weiterhin sicher in ihrem Heim fühlen.

Wir werden deshalb nicht nachlassen in unserem Bemühen, auch weiterhin in unserer täglichen Arbeit und mit solchen Schwerpunktaktionen gegen solche Einbrecherbanden vorzugehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell