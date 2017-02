POL-VIE: Brüggen: E-Bikefahrer bei Zusammenstoß mit Hund verletzt

Brüggen: (ots) - Am gestrigen Nachmittag erschien ein 65-jähriger Brüggener und zeigte einen Verkehrsunfall an. Nach Schilderung des Mannes fuhr er am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, mit seinem E-Bike auf einem Feldwirtschaftsweg in der Nähe der Biogasanlage in Born. Hier befand sich eine 58-jährige Brüggenerin mit ihren beiden Hunden. Der Radler habe durch mehrfaches Schellen angezeigt, dass er die Frau mit ihren zunächst angeleinten Hunden passieren wollte. Plötzlich habe die Frau den größeren der beiden Hunde von der Leine gelassen. Das Tier lief ins fahrende E-Bike. Der Brüggener stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen dauern an./ah (135)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell