POL-VIE: Viersen-Süchteln: Serie von Autoaufbrüchen

Viersen-Süchteln: (ots) - Bislang vier Autoaufbrüche wurden der Polizei aus der vergangenen Nacht in Süchteln gemeldet. Die Automarder verschafften sich auf verschiedene Weise (Einschlagen der Scheibe, Ziehen des Schlosses) Zugang zu den Fahrzeugen der Marken Mercedes und BMW. Die Autos waren auf den Straßen Hüttenhof, Zum Buscherhof und auf der Neustraße geparkt. Die Diebe erbeuteten fest eingebaute Navis, Displays und Airbags. "Als Zugabe" nahmen sie aus einem Fahrzeug das dort zurück gelassene I-Phone sowie eine hochwertige Winterkacke mit. Die Polizei bittet um Hinweise und appelliert einmal mehr: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen zurück und parken Sie hochwertige Fahrzeuge mit den bei professionellen Dieben beliebten Computereinbauten nach Möglichkeit in Garagen./ah (134)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell