POL-VIE: Grefrath: PKW Dacia entwendet

Grefrath (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 01.02.2017, entwendeten Unbekannte einen schwarzen Pkw Dacia mit Kennzeichen VIE vom Deversdonk in Grefrath. In der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 06.45 Uhr wurde der Pkw von einem öffentlichen Parkplatz gestohlen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige oder das entwendete Fahrzeug bitte an die Polizei Viersen unter Rufnummer 02162/377-0. /uh (133)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell