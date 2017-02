POL-VIE: Willich-Wekeln: Tageswohnungseinbruch

Willich-Wekeln (ots) - Noch steht nicht fest, was Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Willich-Wekeln auf dem Wachtendonkweg erbeuteten. Die Diebe hebelten am Dienstag, 31.01.2017, gegen 12.00 Uhr, ein rückwärtiges Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Im Haus durchsuchten sie verschiedene Schränke und Schubladen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0./ uh (132)

