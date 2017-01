POL-VIE: Nettetal: Radelnde Schulkinder im Fokus

Nettetal: (ots) - Insgesamt waren die Einsatzkräfte mit dem Verhalten auf den Schulwegen heute zufrieden. Bei einem Sondereinsatz kontrollierten sie am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr, die Schulwege rund um die Gesamtschule Breyell, van Waldois-Straße. Beonderes Augenmerk galt bei den Kontrollen den Radfahrern beim Überqueren von Fußgängerüberwegen auf der Lobbericher Straße und bei der Nutzung der Fußgängerampel Felderend. Gleichzeitig erfolgten Kontrollen direkt an der Schulzufahrt Schaager Straße/van Waldois-Straße. Erfreulich: Die Fahrräder der Schüler waren durchweg ausreichend beleuchtet. In einem Fall mussten die Einsatzkräfte dem Schulkind erklären, wie die Beleuchtung am Fahrrad einzuschalten ist. Die Eltern werden über diese Unkenntnis ihres Sprösslings in einem Elternbrief informiert und nehmen diesen hoffentlich zum Anlass, die lebenswichtigen Funktionen noch einmal mit ihrem Kind zu besprechen und ihn sein Fahrrad zu erklären. Wegen diverser Verstöße- auch Erwachsener Verkehrsteilnehmer erhoben die Einsatzkräfte zehn Verwarngelder und fertigten drei Anzeigen. Bei insgesamt acht Verstößen minderjähriger Verkehrsteilnehmer wird ein Elternbrief folgen. Unter dem Motto "Sichtbarkeit ist Sicherheit" verteilten die Einsatzkräfte zur Freude der Kinder Reflektorbänder und Blinklichter für eine allzeit sichere Fahrt!/ah (131)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell