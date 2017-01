POL-VIE: Willich: Tageswohnungseinbruch

Willich: (ots) - Noch steht nicht fest, was Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf der Moosheide erbeutet haben. Die Diebe hatten am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 19:55 Uhr, die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und alle Räume durchsucht./ah (129)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell