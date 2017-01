POL-VIE: Willich: Strohmiete wurde angezündet

Willich: (ots) - Die Brandermittler der Kripo bestätigen die vermutete Ursache für den Brand einer Strohmiete. Sie gehen davon aus, dass die Strohmiete in Brand gesteckt wurde. Verdächtige Beobachtungen rund um das Feuer, über das wir am 27. Januar in unserer Meldung 123 berichtet hatten, erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (128)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell