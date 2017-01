POL-VIE: Kempen: Fußgänger stößt mit Pkw zusammen: leicht verletzt

Kempen (ots) - Am frühen Montagmorgen wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf dem Hooghe Weg in Kempen leicht verletzt. Gegen 07:00 Uhr ging der 22-jährige Mann aus Nettetal auf dem Gehweg des Hooghe Weges. Ein 53-jähriger Krefelder, der mit seinem Pkw in eine Seitenstraße des Hooghe Weges abbog, übersah an der Einmündung vermutlich den Fußgänger und berührte ihn leicht. Der Fußgänger kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletze sich leicht. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (127)

