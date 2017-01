POL-VIE: Viersen-Süchteln: Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots) - Am Montag wurde eine 16-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße in Viersen-Süchteln schwer verletzt. Die jugendliche Viersenerin ging gegen 07:30 Uhr bei Grün über die Ampel an der Mosterzstraße in Richtung Höhenstraße. Der Pkw eines 57- jährigen Vierseners, der aus Richtung Abteistraße kam und ebenfalls bei Grün in Richtung Viersen abbog, stieß mit der Jugendlichen zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 16-jährige schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. /wg (126)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell