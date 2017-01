POL-VIE: Viersen: Diebe stehlen Kupferkabel von einer Baustelle

Viersen (ots) - Am Wochenende stahlen Unbekannte mehrere Meter Kupferkabel von einer Baustelle auf der Boisheimer-Straße in Viersen. Die unbekannten Diebe schnitten ein Loch in einen Maschendrahtzaun und stahlen ein mehrere Meter langes Kupferkabel. Die Isolierungen ließen die Täter auf der Baustelle zurück. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (125)

