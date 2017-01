POL-VIE: Nettetal-Breyell: Aufmerksamer Anwohner vertreibt Einbrecher

Nettetal-Breyell (ots) - Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, versuchten Unbekannte, in einen Supermarkt auf der Biether Straße in Nettetal-Breyell einzubrechen. Die Täter hatten sich Zugang zum Dach des Marktes verschafft und hatten bereits mehrere Dachpfannen abgedeckt und die Dämmung herausgeschnitten. Ein Anwohner beobachtete auf dem Dach einen älteren Jugendlichen, der versuchte, in den Supermarkt einzusteigen. Als der Anwohner den Jugendlichen ansprach, flüchtete dieser. Weitere Hinweise auf den Tatverdächtigen erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (124)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell